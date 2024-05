Nel corso della festa dedicata agli Inter Club, sul palco è salito anche Massimiliano Farris. Il vice di Simone Inzaghi ha raccontato un aneddoto sulla vittoria della squadra nerazzurra nell'ultimo derby che è valso il ventesimo scudetto. "Partiamo da tre anni fa, quando nell'ultima partita vinciamo in casa contro la Sampdoria e gli altri vincono a Sassuolo e sfuma il nostro scudetto. Uno dei ricordi che ho io, perché forse sono interista, sono gli applausi che lo stadio ci ha dedicato, abbiamo pianto. Passa tutto l'anno scorso e inizia questa stagione che è stata strepitosa, a un certo punto era chiaro che avremmo vinto lo scudetto e si è iniziato a vociferare che poteva succedere nel derby. In realtà i ragazzi non davano tanto peso a questa cosa. Le ultime tre partite prima del derby, i dati fisici che noi analizziamo erano in leggero calo".