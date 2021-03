Fiorentina-Milan, Antognoni: “Gol Ibra, c’era spinta. Dispiace per arbitraggio”

Le dichiarazioni dei dirigenti della Fiorentina dopo la sconfitta per 3-2 contro il Milan allo Stadio 'Franchi' nella gara del 28esimo turno

Cesare Prandelli non si è presentato in conferenza stampa per commentare la sconfitta subita dalla Fiorentina con il Milan. Secondo quanto fatto trapelare dal club viola si sarebbe trattato di un leggero malessere accusato a fine gara, ma non sarebbe nulla di preoccupante.