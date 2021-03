LIVE / Fiorentina-Milan: 2-3. Çalhanoğlu regala tre punti ai rossoneri

La squadra rossonera punta tutto sul giocatore svedese per provare a strappare punti utili ai viola

Il Milan proverà ad accorciare la classifica. L'Inter non ha giocato e la Juventus ha perso. Con una gara in più potrebbe confermare il secondo posto dopo la sconfitta dei bianconeri. Per strappare i punti alla Fiorentina Pioli si affida al ritrovato Ibrahimovic.