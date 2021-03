Serie A, il Milan batte la Fiorentina 3-2: meno sei dall’Inter (con una gara in più)

La squadra di Pioli ha incassato i tre punti nella partita contro la formazione viola. Ora la pausa per le Nazionali

Non sono bastati alla formazione di Prandelli i gol di Pulgar (con una punizione bella) e di Ribery. Alla rete dello svedese, che aveva aperto le marcature, si sono aggiunti quelli di Brahim Diaz e di Hakan Çalhanoğlu che hanno regalato i tre punti ai rossoneri. Ora la classifica milanista dice 59 punti: a meno sei (sette se si conta lo scontro diretto) dall'Inter e a più quattro dalla Juveterza, ma con una partita in più rispetto alle dirette rivali. La lotta per il campionato e i posti in Champions riprenderà dopo la sosta per le Nazionali.