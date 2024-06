Sky – Fiorentina, Palladino oggi in città: si cerca l’intesa definitiva

Dopo l’addio di Vincenzo Italiano, la Fiorentina è alla ricerca di un nuovo allenatore: è già arrivato in città Raffaele Palladino

Dopo l’addio di Vincenzo Italiano, la Fiorentina è alla ricerca di un nuovo allenatore. Come riportato da Sky Sport, oggi è arrivato a Firenze Raffaele Palladino per trovare l’intesa definitiva col club. In caso dovesse arrivare, l’allenatore si legherà ai viola, lasciando così il Monza.