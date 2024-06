A DAZN, l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha annunciato il suo addio alla squadra: “3 anni bellissimi, me ne vado diverso da come ero arrivato qui a Firenze. Vado via perché quando si arriva a un certo livello e non riesci ad andare oltre, l’ambiente chiede anche uno sforzo maggiore, io ho dato il massimo e allora è giusto voltare pagina e ripartire, lasciare spazio a nuove idee che può far crescere ancora questi ragazzi. Questo ho detto al presidente e al direttore quando ho deciso".