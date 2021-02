Frosio (GdS): “Milan? Gli andava bene tutto, mi sa che è arrivata la mezzanotte e…”

Il commento del giornalista della Rosea alla sconfitta del Milan nel derby: focus sul periodo negativo dei rossoneri, che dura da qualche partita.

L'Inter ha spazzato via i dubbi relativi alla sua maturità vincendo il derby (l'ennesimo, dopo quello di Coppa Italia) e consolidando il primo posto in classifica. Fronte Milan il periodo negativo dura da qualche partita. Dopo l'anno positivo che aveva proiettato i rossoneri in cima alla classifica, sbaragliando il più dei pronostici, la squadra di Pioli si ritrova ora a cercare un nuovo equilibrio.

"Mi sa che è arrivata la mezzanotte ed è finito l'incantesimo in cui il Milan ha vissuto per un anno: la carrozza è tornata una zucca", ha commentato Alex Frosio. Il giornalista della Rosea ha inoltre sottolineato: "Il Milan ha vissuto in una bolla magica il dopo lockdown - per meriti suoi -, si entusiasmava, si divertiva, gli andava bene tutto. Ora quell'incantesimo sembra spezzato, Mai detto squadra alla deriva, ma 3 k.o. nelle ultime 5, con parziale gol 0-8 sono un fatto".