Il CEO del Milan, Giorgio Furlani, ha parlato dell'addio di Piolie non solo prima dell'ultima gara della stagione rossonera. «Con Pioli siamo arrivati per quattro anni di fila in CL e abbiamo vinto uno scudetto dopo 11 anni, siamo riusciti a raggiungere anche una semifinale di CL . È un Milan diverso rispetto a quello di quando Pioli è arrivato, è stato importante e gli siamo grati. Siamo grati anche a Giroud e Kjaer, è stata una bella esperienza con loro, per loro e per noi e gli auguriamo il meglio», ha detto sul tecnico.