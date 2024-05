Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Milan-Salernitana: Giroud dal 1′

L'epilogo della stagione del Milan coincide con quello dell'avventura rossonera per Stefano Pioli, Simon Kjaer e Olivier Giroud. Il tecnico rossonero manda in campo il francese dal primo minuto, mentre il danese va in panchina. A Milano arriva una Salernitana ormai retrocessa da settimane, che però a sua volta proverà a chiudere al meglio l'annata. Qui, in ottica fantacalcio, le formazioni ufficiali dell'incontro: