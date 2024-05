CALENDARIO - "Ridurre i calendari? Se ne parla da tempo, basta poi non vengano sostituire le gare di campionato con altre di nuove competizioni, se no sarebbe la stessa cosa. Arrivati a questo punto, tante partite così insieme non è l'ideale".

STANCHEZZA - "Stanchezza post Salernitana? Non possiamo pensarci, quando vinci le energie e la fiducia aumentano, pensiamo al Marsiglia e non a quante gare dobbiamo giocare. Loro in casa danno molto di più, lo dice tutta la stagione: dovremo far pesare anche noi il fattore campo, senza pensare troppo alle statistiche. Se facciamo un gol in più vinciamo, non c'è pareggio domani. Vogliamo raggiungere la finale e proveremo anche i rigori (sorride, ndr)".

PROMESSA - "Nessun voto, non ho avuto neanche tempo di pensarci, siamo talmente presi e compressi nelle partite... Ci penseremo se andrà bene, se arriveremo in finale. La stagione resterebbe comunque straordinaria".

