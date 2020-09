«Juventus, Inter e forse Napoli sono i club che possono puntare allo scudetto. Noi giochiamo per fare il massimo ma ad oggi dico che non possiamo giocare per lo scudetto. Se me lo chiedete tra venti giornate spero di poter dire di sì». Così Gianpiero Gasperini ha parlato a Skysport, dopo la vittoria sulla Lazio, della corsa per il titolo e ha risposto a chi gli chiede se la sua squadra può essere in corsa.

(Fonte: Skysport)