Incidente Immobile, GdS: “Potrebbe saltare anche la gara con l’Inter”

Una mattinata di grande spavento per Ciro Immobile che è stato coinvolto in un incidente nelle vicinanze dell'Olimpico. Coinvolto un altro mezzo, un tram, che sarebbe passato col rosso nella versione del calciatore. L'attaccante della Lazio aveva a bordo con sé le due figlie.

Per il calciatore, da quanto si legge in un comunicato della Lazio, si tratta di 'trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell’ XI costola destra'. Da valutare i tempi di recupero. La Gazzetta dello Sport ipotizza possano servire attorno a 10-15 giorni e per questo il calciatore biancoceleste dovrebbe saltare la sfida col Torino del 22 aprile e probabilmente anche la partita contro l'Inter a San Siro in calendario domenica 30 aprile alle 12.30.