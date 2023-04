Corsa all’Inter: Investcorp ha già raccolto soldi, 2 fondi Usa pronti. Radrizzani e Pellegrini…

"Chi di sicuro sta raccogliendo soldi per tentare l'acquisto dell'Inter è Investcorp, fondo del Bahrein che già tentò la scalata al Milan. Contattati da Repubblica, i gestori del fondo non commentano le indiscrezioni della testata Economy Middle East, secondo cui sarebbero pronti a investire nell'acquisto dell'Inter fra i 545 e i 654 milioni di euro. Decisamente troppo poco per convincere a vendere Zhang, che stima il suo club in oltre un miliardo. Questo aiuta a capire in che ottica vada letta la notizia riportata da Economy Middle East, già in passato usato come canale di comunicazione non ufficiale da Investcorp: il fondo fa sapere di essere in cerca di capitali e a sostegno dell'appello annuncia di avere già raggiunto una somma interessante".