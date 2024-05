Ultimi giorni al Milan

«Ultima settimana? Capisco la domanda, non lo so, la vivrò questa settimana, io sono sempre stato così, vivo il momento e lo affronto con equilibrio ma anche passione. E la vivrò con i miei giocatori, abbiamo fatto salire le aspettative di tutti e adesso sembra che il secondo posto sia un risultato scadente. Ma ho avuto un rapporto bellissimo con i miei ragazzi. Io ho dato a loro e loro a me, sarà una settimana di emozione per tutti. Il tatuaggio dello scudetto? Quello rimane. Io valuto il mio lavoro per quello che trovo e per quello che lascio, io ho trovato certe situazioni e lascio in un'altra situazioni, poi si fanno le valutazioni. Il resto sono chiacchiere e pochi contenuti», ha aggiunto il tecnico rossonero.