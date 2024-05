Serie A, Torino-Milan: 3-1. Juric spera ancora nella Conference League

A Torino le motivazioni hanno avuto la meglio. Quelle dei granata, ancora in ballo per un posto in Conference League, erano superiori a quelle del Milan che è matematicamente seconda e in CL per la prossima stagione. Tre a uno il risultato finale della gara dell'Olimpico con Zapata che ha aperto le danze con un gol al 27esimo, di testa. Dopo 10 minuti il raddoppio di Ilic, sempre di testa, su cross dell'ex Inter Bellanova. Il tre a zero dei granata arriva poco dopo l'inizio del secondo tempo grazie a un calcione di sinistro di Rodriguez.