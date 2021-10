Sky – Inter-Juve, Allegri sceglie Kulusevski per tre motivi: nel mirino Brozovic

Il tecnico juventino opterà per l'ex Parma da titolare contro i nerazzurri e rispetto alla sua scelta ci sono tre spiegazioni

L'ex giocatore del Parma inoltre è stato schierato dal primo minuto per un motivo tattico. Come ha fatto nella scorsa stagione, nella gara di ritorno, giocherà in marcatura - in fase di non possesso - su Brozovic. Poi sarà pronto a ripartire perché ha gamba per farlo. Altro motivo: non c'è Kean tra i convocati del tecnico bianconero e Chiesa potrebbe tornare utile, insieme a Dybala, come attaccante negli ultimi venti minuti. Quelli che Allegri chiama 'una nuova partita'.