Inter-Juve, grossa sorpresa per i bianconeri: non gioca Chiesa, le scelte di Allegri

Mancano poche ore a Inter-Juventus e potrebbero esserci grosse novità di formazione per Massimiliano Allegri. Le riporta Sky Sport

Allegri ritrova Dybala nella lista dei convocati, ma l'argentino partirà dalla panchina. L'allenatore bianconero pensa alla riproposizione del 3-5-2, con Kulusevski e Morata coppia d'attacco secondo le ultime notizie. Bernardeschi e McKennie (in ballottaggio con Bentancur) dovrebbero venire impiegati come mezze ali mentre sugli esterni ci saranno Cuadrado e Alex Sandro. Nel terzetto difensivo, Danilo, Bonucci e Chiellini con De Ligt che dovrebbe accomodarsi in panchina. Non ci saranno Kean e Rabiot: il francese si è negativizzato dal Covid negli ultimi giorni, ma non è ancora nelle condizioni per giocare.