Lazio, Inzaghi: “Ci sono stati errori arbitrali che ci hanno penalizzato. Noi dobbiamo…”

Alla vigilia della gara contro la Fiorentina, Simone Inzaghi ha presentato la gara ai microfoni di Lazio Style Channel: “Sappiamo quanto sarà importante la sfida con la Fiorentina. Nelle ultime tre abbiamo fatto bene, anche se in 15 minuti a Milano e nel secondo tempo di Genova c’è stato un blackout. Questo ci è costato tanto in termini di punti. Voglio vedere dei giocatori motivati”. Il tecnico recrimina per qualche decisione arbitrale: “Io voglio zero alibi alla mia squadra, è evidente che ci sono stati errori arbitrali che purtroppo ci hanno penalizzato. Questo non deve essere alibi perché nelle ultime partite ci sono stati delle sviste, ma noi dobbiamo essere più forti di queste sviste giocando da squadra. Bisogna essere più forti come è stato in passato“.

(sslazio.it)