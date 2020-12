Mercato, Inzaghi-Lazio: rinnovo lontano. Il tecnico rifiuta l’offerta di Lotito

E’ ancora lontano il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi con la Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, il presidente bianoceleste, Claudio Lotito, avrebbe offerto all’attuale allenatore, accostato anche all’Inter in caso di separazione da Antonio Conte a fine stagione, circa 2,3 milioni di euro fino al 2022.

Un’offerta, però rifiutata da Inzaghi, che chiede un ulteriore sforzo alla società per veder riconosciuto il lavoro svolto in questi anni, che ha portato alla conquista di una Coppa Italia e due Supercoppa Italiana, oltre al ritorno della squadra in Champions League. Le parti si rivedranno probabilmente dopo il 6 gennaio.

(Fonte: Corriere dello Sport)