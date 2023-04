Juve, Danilo: “Il +15? Un premio meritato. Mai cercato alibi. Col Napoli…”

«Abbiamo vissuto una stagione difficile, ma siamo rimasti uniti e non abbiamo messo in dubbio la qualità della squadra e i nostri obiettivi. Abbiamo ancora 45 giorni ancora per lavorare e fare qualcosa di bello. A partire da domenica perché arriva il Napoli e dobbiamo dare una dimostrazione di forza». Così, alla fine della partita contro lo Sporting Lisbona, che ha qualificato alle semifinali di Europa League la Juventus, Danilo ha parlato ai microfoni di Skysport.

Il difensore bianconero ha sottolineato anche: «I 15 punti in più danno più tranquillità? Sicuramente vedere la classifica, che siamo al terzo posto, è un premio meritato per quello che abbiamo fatto. Non abbiamo mai cercato alibi, abbiamo cercato di lavorare, di vincere più gare possibili ed è una cosa meritata. Potrebbe darci più tranquillità ma non dobbiamo guardare solo a questo ma pensare partita a partita come ho sempre detto».