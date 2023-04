Allegri: “Semifinale centrata nel giorno in cui ci hanno ridato i 15 punti, dobbiamo confermarci”

Ai microfoni di Skysport, dopo il pari con lo Sporting e la conquista della semifinale di Europa League, Max Allegri ha parlato della prestazione della sua Juve e non solo. «Una bella giornata? La squadra ha fatto una bella partita soprattutto nel secondo tempo. I ragazzi si sono ben comportati e hanno portato a casa questo risultato in una giornata in cui in classifica di Serie A ci sono stati riconsegnati quindici punti. E ora bisogna mettere da parte la Coppa e rituffarsi in campionato perché bisogna confermarsi nei primi quattro», ha sottolineato il tecnico bianconero.