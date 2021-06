CorSera – Juve, il mercato dipende da Ronaldo: Icardi primo nome per sostituirlo

L'ex attaccante dell'Inter potrebbe tornare in Italia in caso di addio del portoghese ai bianconeri

Mauro Icardi di nuovo in Italia? L'ipotesi è da tenere in considerazione. A riportarlo in Serie A potrebbe essere la Juventus, come spiega il Corriere della Sera: "Il mercato della Juve, soprattutto in attacco, sarà determinato da Ronaldo. Partendo da un presupposto: Allegri vuole un centravanti vero, un uomo d’area attorno al quale far muovere Dybala, Chiesa, Kulusevski, Morata e ovviamente CR7, se ci sarà ancora. Un Higuain, insomma, oppure un Mandzukic. Nel caso in cui Cristiano rimanesse, si cercherebbe una soluzione low cost: potrebbe essere Dzeko, che la Roma cederebbe a costo ridotto considerata l’entità dell’ingaggio (7,5 milioni netti per un anno, la Juve potrebbe accontentarlo con un biennale da 5 milioni). Se invece si liberassero i milioni impegnati per Ronaldo, allora la scelta della Juve cadrebbe su un centravanti più giovane e costoso. Un nome su tutti: Icardi".