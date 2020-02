Juve, rigore inesistente. Feltri sbotta: “Ora l’arbitro per ingraziarseli dovrebbe…”

“Altro rigore alla Juventus, altro gioiello di Ronaldo. Ma ora l’arbitro dovrebbe distribuire cioccolatini ai bianconeri per ingraziarseli del tutto”. E’ il tweet di Vittorio Feltri subito dopo il 2-0 della squadra di Sarri contro i viola. Le due reti dei bianconeri sono state firmate da CR7, entrambe su rigore. Già dopo il primo gol il direttore di Libero, tifoso dei viola, aveva twittato: “Il calcio di rigore per me non c’era, ma il tiro di Ronaldo è un gioiello”.

