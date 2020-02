Furia Commisso: “Disgustato, gli arbitri decidono le partite. Se la Juve è più forte, vinca da sola”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, si è presentato estremamente polemico a Dazn dopo la sconfitta con la Juve. A far imbestialire il numero uno viola il rigore inesistente concesso alla Juve sul 2-0: “Sono qui da 6 mesi, non critico mai gli arbitri. Ma gli arbitri non possono decidere così le partite. Sono disgustato. Non c’hanno dato rigori contro Inter e Genoa, qui c’hanno dato due rigori e il primo ci poteva stare ma il secondo assolutamente no. Gli arbitri non possono decidere le partite, le partite si vincono in campo. La Juve, con 350 milioni di stipendi, non ha bisogno di aiuti arbitrali. Sono disgustato di quello che ho visto oggi. Ma pure contro Genoa e Inter. Qui si deve aiutare il calcio nei modi giusti, se si vuole diffondere il calcio nel mondo. Non si possono vedere situazioni come quelle di oggi, non ho mai parlato così ma questo non ci voleva. Se la Juventus è più brava di noi, lascino che vinca in campo non con gli aiuti degli arbitri. Non è giusto per i fiorentini, non è giusto trattarci così. La Juve è fortissima, è una grandissima squadra, non ha bisogno degli aiuti arbitrali”