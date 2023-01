Juventus, Allegri: “-15? Grosso imprevisto, ma dobbiamo compattarci”

Vigilia di campionato per la Juventus, ma l'attenzione è quantomeno suddivisa tra campo e scrivanie dopo la sentenza di ieri da parte della Corte federale che ha tolto 15 punti ai bianconeri per il caso plusvalenze. Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa, provando a spostare il mirino sulla gara con l'Atalanta: "La squadra sa benissimo cosa fare, per noi non è cambiato niente. Alla Juventus non si gioca mai con leggerezza, ma con una pressione per poter vincere. Noi dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro nel migliore dei modi, recuperando quelli che stanno rientrando. Settimana prossima rientreranno Pogba e Vlahovic, domani avremo a disposizione Cuadrado. Fino alla sentenza di ieri, la Juventus era ad un punto dal secondo posto e con tutte le possibilità di giocarsi un posto in Champions League e magari il campionato.