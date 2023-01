Tuttosport conferma: “Inter, se parte Dumfries, c’è Buchanan. E arrivano 5-6 mln da…”

Il mercato dell'Inter può non fermarsi alla questione legata a Milan Skriniar. In ballo c'è sempre il futuro di Denzel Dumfries , su cui il Chelsea ha mostrato forte interesse nelle scorse settimane. Questa la situazione spiegata da Tuttosport: "L’Inter anche qualora non dovesse muovere alcuna pedina a gennaio, potrebbe comunque incassare 5-6 milioni grazie al 15% fissato con la Roma sulla rivendita di Nicolò Zaniolo ma, al di là di quello che potrebbe accadere sull’asse col Barcellona per Kessie (Brozovic nell’affare) resta sempre sul piede di addio Denzel Dumfries.

Marotta e Ausilio guardano soprattutto verso il Chelsea anche se Rafaela Pimenta - che ha sempre sottolineato di lavorare per il trasferimento del suo assistito nella sessione di gennaio - sta scandagliando anche altre piste in Premier. In questo caso, anche se il “solito” Darmian - ormai titolare fisso nei pensieri di Inzaghi - abbia dato ampie garanzie (e dietro di lui ci sia pure Bellanova ) l’Inter potrebbe decidere di reinvestire parte delle entrate per assicurarsi a un prezzo ancora accessibile Tajon Buchanan, esterno destro canadese del Bruges promosso a pieni voti da Ausilio al Mondiale. Operazione che sarebbe in linea con le intenzioni del direttore sportivo, ovvero ringiovanire la rosa con giocatori dall’ingaggio più sostenibile".