Da mesi, la Juventus ha deciso di cambiare allenatore per la prossima stagione: proposto un triennale a Thiago Motta

Da mesi, la Juventus ha deciso di cambiare allenatore per la prossima stagione: sarà addio con Massimiliano Allegri. La priorità per la panchina resta Thiago Motta e secondo Fabrizio Romano il club bianconero ha proposto al tecnico un contratto di tre anni valido fino a giugno 2027. Presto l'allenatore informerà le parti sulla sua decisione finale dopo la straordinaria stagione con il Bologna (già aritmeticamente in Champions League).