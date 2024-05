Arrivano importantissime novità su Massimiliano Allegri dopo quanto accaduto ieri sera nel post-match della finale di Coppa Italia. La decisione è ormai presa: non sarà lui l'allenatore della Juventus nella prossima stagione, con il club bianconero che continua ad avere Thiago Motta in cima alla sua lista per il futuro.

Ma la società potrebbe non aspettare nemmeno la fine del campionato per esonerare Allegri: secondo quanto riporta Fabrizio Romano, infatti, in queste ore la dirigenza sta valutando se mandarlo via direttamente subito oppure tra dieci giorni al termine del campionato. Sono ore decisive: il futuro di Allegri è lontano dalla Juve, vedremo se già da subito.