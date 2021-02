CdS – Lazio, ieri partitella movimentata a fine allenamento: Immobile uscito infuriato

Il retroscena sulla seduta di ieri in casa biancoceleste con l'attaccante tra i protagonisti raccontato dal Corriere dello Sport

Clima acceso non soltanto in assemblea di Lega Serie A ieri. Anche a Formello, nel centro sportivo della Lazio, si è verificato un episodio particolare che però non preoccupa Simone Inzaghi. Riferisce il Corriere dello Sport: "A Formello ieri s’è lavorato globalmente. La seduta si è conclusa con una partitella movimentata, un buon segno in vista di Milano. E’ finita con la Lazio in divisa gialla in trionfo, il gol decisivo è stato di Caicedo, ha sganciato un bolide. Immobile, in campo con la squadra opposta, è uscito infuriato, non ci sta mai a perdere. Le partitelle così animate fanno da anteprima allo scontro di San Siro, devono essere agonisticamente spinte per ricreare l’atmosfera bollente che si respira la domenica. Un Ciro così carico (quando mai non lo è?) accende il conto alla rovescia verso il big match".