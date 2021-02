Juve-Inter, indagine non solo su Agnelli e Conte. Ecco cosa rischiano tutti

Il Corriere dello Sport di questa mattina fa chiarezza sul fascicolo aperto dalla Procura Federale dopo Juventus-Inter di Coppa Italia

La Procura Federale ha aperto un fascicolo per indagare sui fatti di Juventus-Inter. Non solo sullo scambio tra Andrea Agnelli e Antonio Conte. Spiega il Corriere dello Sport: "Il Procuratore Roberto Chinè, infatti, punta a determinare anche quanto è successo nel tunnel che porta agli spogliatoi, dove ci sarebbe stato un diverbio pure tra Gabriele Oriali e Fabio Partici. Non a caso, la Federcalcio ha precisato che l’indagine è scattata per accertare «comportamenti di dirigenti e tesserati bianconeri e nerazzurri durante e al termine della gara».