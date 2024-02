Primo tempo? Loro si sono mossi molto bene, noi facevamo fatica a prenderli un po'. Nel secondo tempo siamo venuti fuori, quando siamo aggressivi come nel secondo tempo siamo più decisivi e ci aiuta questo".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.