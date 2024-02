Inzaghi: “1-0 molto stretto. Scudetto? Solo una tappa, Juve e Milan ci sono. Sommer bello riposato”

A DAZN, Simone Inzaghi commenta la vittoria nel derby d’Italia. Ecco le parole dell’allenatore dell’Inter dopo il triplice fischio: "L’Inter si è presa una vittoria importante, strameritata, voluta con forza e gruppo per come abbiamo giocato e tenuto il campo. Siamo molto contenti, è una tappa di un lungo percorso, manca tantissimo, Juve e Milan non molleranno un centimetro. Davanti ai nostri tifosi è una bellissima serata, è un percorso ancora molto lungo”.