Le rivali – Maldini: “Mandzukic? Nel calcio non c’è bisogno solo di bravi ragazzi. Pioli…”

Intervenuto ai microfoni di Sky, il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini ha parlato così alla vigilia di Cagliari-Milan:

“Titolo d’inverno? Essere lì o essere indietro di un punto non cambia il senso di una stagione o di come sia iniziata. Non vale niente però il valore lo dà ciò che stiamo facendo”.

MANDZUKIC – “Questo conferma la nostra strategia, una squadra giovane ma con rinforzi già pronti e che ci ha portato a grandi risultati, continueremo su questa strada”.

CASI DI COVID – “I giocatori sono pronti, dobbiamo seguire i protocolli e stiamo attenti. Cerchiamo di fare tutto ciò che ci viene chiesto, chiediamo ai giocatori un minimo di elasticità per giocare”.

IBRAHIMOVIC E MANDZUKIC – “Conosciamo il carattere di Mario, non ci consultiamo con i giocatori (Ibra, ndr) perché è la società che decide. L’allenatore deve dare l’ok, soprattutto su questi tipi di operazione. Nel calcio non c’è bisogno solo di bravi ragazzi, il gruppo trascina quello che è poi leggermente diverso. Non sto dicendo che Mario non sia un bravo ragazzo comunque”.

MERCATO – “Questo è un mercato dinamico e creativo anche per l’assenza di spostamenti, Tomori abbiamo provato a prenderlo già in estate. Pensiamo che sia giusto per essere assieme ai nostri difensori”.