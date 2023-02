GdS – Milan, Pioli sperimenta in vista dell’Inter: Messias provato mezzala

Stefano Pioli ha provato Messias a centrocampo e potrebbe essere questa la mossa del derby . La Gazzetta dello Sport scrive che l'allenatore del Milan potrebbe cambiare modulo in vista della gara con l'Inter di domenica prossima.

"Il tecnico potrebbe passare dal 4-3-2-1 al 4-3-3 con esterni larghi e mezzali di corsa. Tra queste c'è anche Messias, ala pura da dribbling, guizzi e qualche gol (tre in stagione tra Serie A e Champions). Il brasiliano è stato provato da mezzala nell'ultimo allenamento. Improbabile un suo impiegato da titolare, in quanto Pioli sembra orientato a schierare Krunic, Tonali e Pobega, ma Messias potrebbe tornare utile a partita in corso", si legge sul sito della rosea.