Inter-Milan sold out, incasso stellare: sfiorato il record di sempre nel derby

L'indiscrezione sull'incasso per il club nerazzurro relativo al derby di domenica sera

Inter-Milan regala sempre grandi emozioni. I tifosi ne sono consapevoli e la corsa al biglietto ha già dato i suoi frutti. Posti disponibili non ce ne sono, perché la fame di derby è ovviamente alle stelle.

Si legge infatti nel focus della Gazzetta dello Sport: "Il cartello sold out c'è già. E la conseguenza è un incasso top, il secondo della storia dell'Inter in Serie A. Inter-Milan domenica frutterà al club nerazzurro 5,8 milioni di euro (tra biglietti, abbonamenti e servizi hospitality) e sarà superata la cifra fatta registrare dal derby del febbraio 2020, l'ultimo prima del Covid. Resiste invece il primato di Inter-Juventus del 6 ottobre 2019 con 6,6 milioni. L'Inter detiene il primato del maggior incasso di una partita in Italia con il Barcellona nel 2019-20.