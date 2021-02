Milan, il programma di Ibrahimovic a Sanremo. C’è una questione delicata

I dettagli della settimana ricca di impegni che si appresta ad affrontare l'attaccante criticato da più parti per questo accordo

Si avvicina il momento tanto discusso della partecipazione di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo. L'attaccante, "per evitare uno stressante pendolarismo quotidiano sull’asse Milano-Sanremo, 300 km solo andata, si allenerà tre giorni in Riviera insieme a un preparatore del Milan", si legge sul Corriere della Sera. Una soluzione che sembra aver messo d'accordo staff e società, che sperano di averlo comunque nella miglior forma possibile nei due impegni di campionato previsti proprio in quei giorni.

Lo svedese si allenerà da solo martedì 2, venerdì 5 e sabato 6. Questo il resto del programma: "Mercoledì sarà invece regolarmente a San Siro per la partita con l’Udinese delle 20.45: quella sera sarà videocollegato. Quattro invece le notti in cui si fermerà a dormire nella città dei fiori: martedì dopo la première, giovedì quando canterà con l’amico Mihajlovic, venerdì e sabato. La questione più delicata riguarda proprio l’ultima serata, tradizionalmente la più lunga. Il giorno dopo, domenica alle 15, il Milan giocherà a Verona: i tempi sono stretti. Ibra ha però assicurato che non ci saranno problemi: in auto, in elicottero o forse con un volo privato raggiungerà i compagni di buon mattino nel ritiro di Verona", si legge sul quotidiano. Quanto inciderà sul suo rendimento in campo? Lo scopriremo tra pochi giorni.