Inter, Conte nella storia ma ha ancora un’etichetta senza senso sulla testa

Le considerazioni sulla squadra nerazzurra partendo da dati inequivocabili raccolti dalla Gazzetta dello Sport

I numeri, stavolta più che mai, sono fatti per spazzar via assurde convinzioni. Antonio Conte ha polverizzato il Milan ed è praticamente entrato nella storia dell'Inter per quanto è prolifica la sua squadra. Spiega la Gazzetta dello Sport: "C’è chi ancora piazza l’etichetta di tecnico difensivista sulla testa di Conte, chi ancora resiste sulle proprie posizioni. Ma alle parole non seguono i fatti, i numeri raccontano una realtà completamente differente. Questa Inter, dopo 23 giornate, ha segnato più delle Inter che hanno fatto la storia. La Grande Inter di Herrera? Sempre sotto, anche nell’anno dello scudetto della stella. La squadra dei record di Trap? Sorpassata (e quella chiuse il torneo con Aldo Serena capocannoniere). Roberto Mancini, poi: nel 2006-2007, la prima stagione post Calciopoli, i nerazzurri dopo 23 turni erano persino imbattuti in campionato. Ma segnavano meno".