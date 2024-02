La vittoria contro il Napoli vale un meno otto rispetto al primo posto dell'Inter (che ha una gara in meno). Theo Hernandez , alla fine della partita ha parlato del momento del Milan . «Sono felice per la vittoria, sapevamo che sarebbe stata una gara difficile ma abbiamo lavorato bene in settimana e per questo abbiamo vinto. Veniamo da un periodo complicato ma abbiamo lavorato tutti i giorni per dare il massimo e così stiamo vincendo le partite», ha detto il giocatore.

«La mia esultanza? Non ce l'avevo con nessuno. Io parlo sul campo. Ci sono partite in cui non sono stato molto bravo ma grazie al lavoro di tutto il giorno riesco a fare del mio meglio. Leao? È un giocatore incredibile, a volte non segna ma fa assist e il suo lavoro quotidiano si vede. Noi siamo felici così. Anche il Milan in corsa per lo scudetto visto scontro diretto ad aprile con l'Inter? Noi facciamo il nostro lavoro in queste gare qua. Quando arriverà il derby con l'Inter ci prepareremo per vincerla. Adesso dobbiamo continuare così e pensiamo alla partita di giovedì», ha concluso il giocatore rossonero.