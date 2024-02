Nella gara contro il Milan giocherà da titolare. Zielinski, dopo otto anni al Napoli è considerato un leader dai suoi compagni. Il suo futuro è lontano da Napoli e non è stato inserito nella lista UEFA per la Champions League, ci sarà col Barcellona. Il ds del club partenopeo, Meluso, ha parlato proprio del giocatore polacco che a giugno, a parametro zero, firmerà per l'Inter.