Mourinho: “Calhanoglu ok e Lukaku dramma? Non pensavo fosse così importante per l’Inter”

Prima lo Slavia Praga in Europa League, poi l'Inter in campionato. Ecco le parole di José Mourinho in conferenza stampa, anche su Romelu Lukaku : "Giocherà. Una partita molto difficile e importante, Lukaku è importante per noi, ancora di più senza Dybala e Pellegrini. Deve giocare domani.

Non sapevo che Lukaku fosse così importante a Milano, ciò che ha fatto con lo scudetto e i trofei vinti lo hanno fatto 200 giocatori nella storia dell'Inter. Non pensavo fosse così importante per loro. Dall'Inter alla Roma per aiutare il suo mister è un dramma. Ma Calhanoglu dal Milan all'Inter è una meraviglia... Cannavaro dall'Inter alla Juve no problem, Vieri dall'Inter al Milan no problem. L'attesa di Milano perLukaku è diventata una cosa che spaventa. Non pensavo fosse così importante nella storia di un club come l'Inter".