Mourinho: “Inter dovrebbe vincere Serie A a +20. Idiota chi dice certe cose sulla squalifica”

Domani la Roma ospita lo Slavia Praga in Europa League. Ecco le parole di José Mourinho a Sky, anche in vista dell'Inter: "El Shaarawy può giocarsela per un posto in attacco. Non siamo l’Inter, non possiamo fare un turnover di cinque giocatori noi . Abbiamo infortuni importanti e due giocatori che non possono scendere in campo in Europa, siamo in difficoltà. Avremo 5 bambini in panchina domani, non si può fare troppo turnover .

Un idiota chi crede che mi sia fatto espellere per saltare Inter-Roma. Io sono l'allenatore della Roma, voglio essere in panchina.Sono molto dispiaciuto di non essere in panchina, ma l'unico motivo che mi dispiace è non essere in panchina con la mia squadra. Non c'è un altro motivo. Merito o non merito questa squalifica? Questo è un altro argomento. Ho visto altri allenatori fare lo stesso gesto, ho visto allenatori fare peggio di me, ma con me è sempre la stessa storia. Ho avuto in tutta la stagione un atteggiamento super corretto, sono stato espulso per quel gesto... ripeto, se è così per me, deve essere così per tutti.