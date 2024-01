Mourinho: “Rinnovo? Non ho risposte chiare. Non so quando torna Smalling”

SMALLING - "Nessun aggiornamento, non spero di vederlo allenarsi con me nemmeno nel mese di gennaio. Se succede per me sarà una sorpresa positiva. In questo momento non penso a Smalling, penso a Mancini che non si allena una settimana per giocare".

PAREDES - "Io ora mi chiedo: Paredes domani può giocare? Non so, non si è allenato, ha preso una botta incredibile, abbiamo fatto gli esami e non c'è frattura. Ma non so se può giocare domani".

PELLEGRINI - "Ho un grande rapporto col tennis io. Parlavo con uno dei più grandi della storia una volta e mi diceva che sono poche le partite dove gioca al 100% senza un piccolo dolore. Ieri parlavo con un altro, non uno dei più grandi, un bravo tennista, mi diceva che la stanchezza è solo mentale e non fisica. Ma è anche fisica, è dura. Se tu dici a un giocatore di centrocampo che deve fare 90' con l'Atalanta, 120' con la Lazio, 90' col Milan... Per fortuna dopo il Milan c'è una settimana vuota per recuperare. Lì davanti in questo momento Lukaku, Belotti, Dybala, Azmoun, El Shaarawy, ho possibilità. A centrocampo e in difesa siamo in difficoltà, la Coppa d'Africa complica la vita. L'infortunio di Smalling personalmente mi rovina quasi la stagione, non un periodo. Renato non è praticamente mai stato disponibile. Se uno è infortunato oggi o domani ok, torna a breve, sono le cose normali. Ma ora la situazione è difficile per noi. Partita dopo partita, andiamo con tutto ciò che abbiamo noi. Lo stadio in casa spinge, andiamo con tutto, sarà una partita dura dopo una settimana dura, ma non sarà facile per nessuno contro di noi".

ATALANTA - "Qualità, esperienza, opzioni, l'Atalanta ha tutto, è da tanti anni con la filosofia di Gasperini. Una squadra che gioca a occhi chiusi. Sappiamo che non sarà una partita facile, né per loro e né per noi".

TIAGO PINTO - "Non fa per me fare considerazioni sul direttore. Sono sempre molto rispettoso sulle gerarchie. Io sono qui, il direttore è qui, io non sono nessuno per fare commenti sul lavoro di un superiore. Mi auguro il meglio per lui e lo sa, siamo amici. È stata una decisione sua che va rispettata. Io ovunque sarò tiferò per lui, ma non valuto lui, è lui che valuta me. È così ora e così sarà in futuro, io non valuto direttore e proprietà. Pubblicamente mi rifiuto di entrare in questo argomento".

RINNOVO MOURINHO - "Perché non arriva? Tu sei un giornalista, devi pensare e scrivere se vuoi, non entro nel campo, non voglio. Domande a me stesso me le faccio, risposte chiare al 100% però no".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.