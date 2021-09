Mourinho: “Partita mille, era speciale. Avevo paura di perdere. Ho corso come un bimbo”

L'allenatore giallorosso ha parlato dopo la vittoria della sua corsa sotto la Sud e della sua millesima gara da tecnico

Perché durante la settimana sono stato bugiardo con me stesso nel dire a tutti che non era una gara speciale, ho cercato di convincere anche me stesso. Ma lo era, lo è, perché è un numero speciale per me, la mille e me la volevo ricordare fino all'ultimo giorno della mia vita così. Non volevo una sconfitta, avevo una paura tremenda di ricordarmela con una sconfitta. È stata una sensazione incredibile. Poteva finire anche sei a sei. Potevano vincere anche loro, come noi. Per chi non tifa per le due squadre una partita straordinaria. Oggi non ho avuto la mia età ma sono tornato bambino, è stata la corsa di un bimbo. Mi sono scusato con gli avversari, hanno fatto una gara fantastica, potevano vincere e non potevo dire nulla.