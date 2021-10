Mourinho: “Dopo quella cagata non era facile col Napoli. A Insigne ho detto…”

L'allenatore della Roma ha parlato della sfida con il Napoli dopo la sconfitta tostissima subita in Conference League

«Per me è stata una grande partita. È la sensazione che ho. Ma poteva finire 1-0 per noi o 1-0 per loro. Nessuno di noi va a casa felice ma nessuno va a casa sapendo che il risultato non è giusto». José Mourinho ha commentato il pareggio della sua Roma contro il Napoli. Nell'intervento su Dazn ha aggiunto: «Quando si fa una cagata grossa come la nostra la partita dopo è difficilissima da un punto di vista emozionale. Non era facile giocare contro il Napoli. Loro volevano vincere ma anche noi. È uno zero a zero, magari non è stato uno spettacolo ma la sensazione dalla panchina è che... sono stanco pure io. La partita di Conference? Una gara che resta nella storia è non è facile per me perdonare. Sicuramente non hanno una croce sulla faccia i giocatori e conto di recuperarli».