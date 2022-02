Mourinho: “Se Zaniolo giocasse con Inter Milan o Juve sarebbe stato espulso?”

L'allenatore portoghese, dopo lo zero zero con gol annullato al 91esimo, ha invocato maturità da parte degli arbitri

"Se Zaniolo giocasse nella Juve, nell'Inter o nel Milan pensi che si ritroverebbe nella stessa situazione? Non prende un rigore tutta la stagione, non gli fischiano i falli durante le partite, come apre la bocca giallo, ha preso finora 7-8 cartellini gialli e due rossi, è un giocatore che crea e passa agli avversari. Oggi è stato espulso perché ha detto tre volte ad abisso 'che caz ha fischiato' ma non l'ha insultato, neanche ha insultato la mamma come facciamo tutti nel calcio. Ha detto 'che caz ha fischiato' 3 volte e gli ha dato rosso. Se io sono un arbitro e tolgo un gol festeggiato al 91esimo è normale la frustrazione per l'annullamento, la storia finisce là. Quel rosso cosa può essere, un esempio? Lo prende Lautaro a San Siro o Chiellini all'Allianz Stadium o Zlatan. Non ha detto niente, rosso. Questo siamo noi, siamo piccolini. L'arbitro non ha fatto male, magari non ha neanche deciso lui e hanno deciso i dottori che oggi ci dicono come funziona il calcio. Magari non è colpa sua. Non so se ha sbagliato lui. Esco di qui oggi senza nessun problema con Abisso. Però serve maturità anche per un arbitro, sensibilità...".