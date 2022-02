Mourinho: “Gol annullato e rosso a Zaniolo? Roma piccola agli occhi del potere”

A DAZN, l’allenatore della Roma José Mourinho ha commentato con queste parole lo 0-0 contro il Genoa di oggi

A DAZN, l’allenatore della Roma José Mourinho ha parlato così dopo lo 0-0 contro il Genoa di oggi: “Non voglio commentare. Posso commentare la partita, non il gol e il rosso, la reazione dopo di Nicolò. Preferisco evitare. Non parliamo dell’incidente, ma della gara. Il Genoa è una squadra che gioca disperatamente per i punti della salvezza, per questo motivo gioca come gioca. Gioca una partita brutta, dove porta il suo punto a casa. Onestamente non è una critica, farei lo stesso al posto loro. È difficile giocare contro una squadra che gioca così, nel primo tempo ci è mancata profondità. Nel secondo tempo abbiamo cambiato giocatori e dinamiche, abbiamo creato tanto. Abbiamo fatto il possibile per vincere e avremmo meritato, ma credito al Genoa che ha fatto la partita che voleva fare. Non voglio giudicare l'azione del gol annullato. Se l'arbitro ha deciso bene, il nostro gioco di cui sono tutti innamorati è cambiato. C'è un altro sport ora. Se quello è fallo, va chiamato con un altro nome il gioco del calcio. Se l'arbitro ha sbagliato, sarà il primo a essere non contento di aver sbagliato. Per la Roma è un deja vu, ma va bene così, domani è un altro giorno. La terza opzione è che la Roma è piccolina agli occhi del potere. Il profilo di Mourinho è cambiato dopo 100 partite, domenica sarà la 101".