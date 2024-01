Il Napoli si muove per Cyril Ngonge del Verona secondo Sky Sport: servono 12 milioni per il giocatore del Verona

Il Napoli si muove per Cyril Ngonge del Verona. Come riportato da Sky Sport, il club del presidente De Laurentiis è piombato forte sull'esterno dell'Hellas. Forte interesse del Napoli per il giocatore, la richiesta è di circa 12 milioni di euro. Sulle sue tracce c'è anche la Fiorentina, che era pronta a offrire circa 9 milioni.