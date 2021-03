Juve, Nedved jr ammette: “I cicli finiscono, non possiamo vincere all’infinito”

Il figlio di Pavel Nedved era intervenuto ieri nel botta e risposta tra il padre e Marco Materazzi. Poi ha risposto ai tifosi della Juventus, che gli chiedevano se non fosse il caso di sollevare Pirlo.

Pavel Nedved ha voluto utilizzare la metafora del figlio per spiegare da quanti anni la Juventus stia vincendo lo scudetto. A quell'affermazione è seguita una risposta di Marco Materazzi , che in maniera provocatoria ha ricordato che cosa manchi in bacheca ai bianconeri. La Champions League. E Nedved jr si è sentito in dovere di dire la sua.

Ha le idee chiare il figlio di Pavel Nedved, che ieri ha risposto ad alcune domande dei tifosi bianconeri sui social. "Non è meglio prendere un allenatore bravo invece di tenere Pirlo?", lo hanno incalzato. E lui ha risposto: "Non si arriva alla Juve se non sei bravo". E sui nuovi equilibri di campionato ha ammesso: "In dieci anni si può sbagliare un anno? Ma ovviamente. I cicli finiscono, infatti non capisco perché la gente debba scrivere "siamo a +10" ecc... Non possiamo vincere all'infinito, purtroppo. Quindi si torna ad avere un po' di competitività. Per quanto riguarda il migliorarsi la Juve ha un progetto che cerca di mantenere e rispettare. E io credo fermamente in una società seria ed efficiente".