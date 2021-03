Materazzi, siluro su Nedved: “Tuo figlio ha visto solo scudetti Juve? I miei CL e Mondiale all’asilo!”

Dopo le parole del vice presidente della Juventus arriva la risposta piccata dell'ex difensore nerazzurro

Aveva detto: "Mio figlio è passato dalle medie all'università e lo scudetto è ancora della Juventus". Alle parole di Pavel Nedved ha replicato in maniera piccata Marco Materazzi in un post su Instagram.

L'ex difensore nerazzurro ha scritto in un post: "Pavel, gli auguriamo tutti di poter vedere vincere anche la Champions prima che finisca gli studi. Se la merita. I miei figli hanno visto vincere la Champions e il Mondiale che facevano l'asilo e le elementari". Due cuoricini nerazzurri per chiarire il tono ironico del messaggio. L'ex difensore è stato legatissimo ai colori dell'Inter e tutt'ora si sente di difenderli con tutto l'orgoglio che ha in corpo. Proprio come faceva in campo, con ogni centimetro di ogni sua cellula.