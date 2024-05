Il Milan cerca il successore di Stefano Pioli per la prossima stagione: si allontana Lopetegui, ecco chi c'è ora in pole position

Il Milan cerca il successore di Stefano Pioli per la prossima stagione. Si è allontanato nelle ultimissime ore Julen Lopetegui e sono diverse ora le candidature sul tavolo, come sottolineato anche da Tuttosport. “Ecco che iniziano a risalire le percentuali legate al nome di Thiago Motta. Sull’allenatore del Bologna c’è molto forte la Juventus, ma i rossoneri stanno cercando di recuperare terreno ed effettuare un clamoroso golpe. Rimane da capire se il tempo sia ancora un potenziale alleato o se la sabbia nella clessidra sia arrivata agli sgoccioli.

Nella rosa dei candidati rimangono vivi Mark van Bommel, Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao mentre su Roberto De Zerbi – per il quale ci sarebbero i primi ammiccamenti del Bayern Monaco secondo alcuni rumors – molto dipenderà da come si evolterà la sua situazione al Brighton. La clausola risolutoria (che oscilla tra i 13 e i 15 milioni) è un fattore di non poco conto nei ragionamenti dei dirigenti del Milan, ma in caso di esonero le cose potrebbero cambiare”, si legge.